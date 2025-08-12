Memur-Sen İhtiraları Yeterli Değil

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE MEMUR-SEN’İN TEPKİSİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Ortaya koyduğumuz irade işverenin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz.” dedi. 2026-2027 yıllarında memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısında Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında teklifini sundu. İlk olarak 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için yüzde 4 oranında zam önerildi.

TEKLİFİN İÇERİĞİNE ELEŞTİRİ

Toplantı sonrası Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, teklifin refah payı, taban maaşı ve enflasyon gerçeği içermediğini vurguladı ve “Teklifin akılla, vicdanla ve hakkaniyetle alakasının olmadığını” söyledi. İşverenin yalnızca hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Yalçın, “Bu teklifler, pazardaki market fiyatlarıyla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle uyuşmuyor. Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yok.” şeklinde konuştu. Yalçın, işverenden ciddi teklifler talep ettiklerini belirterek, “Yarın Çalışma Bakanlığının önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE ÜCRETLER ARASINDAKİ DENGESİZLİK

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon oranının yüzde 33 civarında olduğunu belirterek, “Bu rakamlarla toplu sözleşme biterse, ocak ayı itibarıyla kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz yine bir geçim sıkıntısıyla karşılaşacak.” dedi. Kahveci, tekliflerin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan ile İş Kanunu’na tabi çalışanlar arasındaki ücret farkları giderilmelidir. Gelse bile çalışma barışını sağlamayacak bir teklif ile karşılaşıyoruz.” ifadesini kullandı.