Memur-Sen Lideri Yalçın, Bakanla Görüştü

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANIYOR

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Yaklaşık 4 milyon memuru ve 2 buçuk milyon emekli memuru kapsayan bu müzakerelerin takvimi işlerken, sendikaların ön müzakereleri 11 Ağustos’ta tamamlandı. Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklif ise 12 Ağustos’ta yapıldı.

BİRİNCİ TEKLİF DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılan ilk teklifte 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam önerildi. Sürece dair görüşlerini paylaşan Yalçın, Bakan Işıkhan’a bugün Kamu İşveren Heyeti tarafından ikinci teklifin verilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, “Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı” şeklinde konuştu.

MÜZAKERELER İÇİN SON GÜNLER

Ali Yalçın, kanun gereği müzakerelerin tamamlanması için yalnızca 4 gün kaldığını hatırlatarak, “Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli” ifadelerini kullandı.