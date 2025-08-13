Memur-Sen Manisa Temsilcisi Ahmet Yasav, Kamu Zam Teklifine Tepki Gösterdi

MEMUR-SEN TEMSİLCİSİNDEN SERT TEPKİ

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu zam teklifine karşı sert bir tepki gösterdi. Yasav, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır.” şeklinde konuştu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan basın açıklamasında, kamu işvereninin 2026 yılı için önerdiği yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinin gerçekçi olmadığını ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN BEKLENTİLERİ GÖRÜLMÜYOR

Yasav, “İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak bu teklifi layık görmüştür” diyerek, yapılan teklifin refah payı, taban aylığa zam ve gelir dengesini sağlayıcı oranlar içermediğine dikkat çekti. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu günümüzde düşük zam tekliflerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yasav, “Bu teklif, memurun yaşadığı zorlukları görmezden gelmiştir. Kamu çalışanları arasında huzursuzluğu ve ücret adaletsizliğini gidermez” ifadesini kullandı.

ADALET BEKLENTİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu çalışanlarının ücretlerinin dengelenmesi üzerine hassasiyetine rağmen sunulan teklifin bu yaklaşımı yansıtmadığını belirten Yasav, “Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Adil ve acil teklif bekliyoruz” dedi. 2026 yılı için taleplerini sıralayan Yasav, birinci altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda ise yüzde 20 oransal zam istediklerini hatırlattı.

İLAVE TALEPLER VE İYİLEŞTİRMELER

Bunların yanı sıra 2027 yılı için birinci altı ayda 7 bin 500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayda yüzde 15 zam taleplerinin de olduğunu belirten Yasav, ilave 1 derece verilmesi, 3600 ek gösterge, mali hakların iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kira desteği, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, seyyanen ödemenin ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması taleplerinin masada bulunduğunu ifade etti. Yasav, “Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek güce sahiptir” dedi. Açıklama, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz, yetersiz teklife hayır!” sloganlarıyla sona erdi.