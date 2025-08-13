Memur-Sen Manisa Temsilcisi Zam Teklifine Tepki Gösterdi

KAMU GÖREVLİLERİNE YETERSİZ ZAM TEKLİFİNE TEPKİ

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereni tarafından sunulan zam teklifine sert bir tepki gösterdi. Yasav, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır.” şeklinde konuştu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, kamu işvereni tarafından 2026 yılı için önerilen yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinin gerçekçi olmadığını ve kamu görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti.

Yasav, kamu işvereni tarafından sunulan teklifin, “İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak bu teklifi layık görmüştür.” diyerek eleştirdi. Teklifte refah payı, taban aylığa zam ve gelir dengesizliğini düzeltecek oranların yer almadığını vurguladı. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda bu türden düşük zam tekliflerinin kabul edilemeyeceğini belirten Yasav, “Bu teklif, memurun yaşadığı zorlukları görmezden gelmiştir. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu ve ücret adaletsizliğini gidermez.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN BEKLENEN DESTEK YERİNE GETİRİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu çalışanlarının ücretlerinin dengelenmesine yönelik hassasiyetine karşın şu anki teklifin bu yaklaşımı yansıtmadığını belirten Yasav, “Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Adil ve acil teklif bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Yasav, ayrıca Memur-Sen’in taleplerini sıraladı; 2026 yılı için birinci altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda ise yüzde 20 oransal zam talep ettiklerini hatırlattı.

Yasav, 2027 yılı için birinci altı ayda 7 bin 500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam taleplerinin olduğunu ifade etti. Ek olarak, ilave 1 derece verilmesi, 1. dereceye 3600 ek gösterge, akademisyen, şube müdürü, şef, amir, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve diğer taleplerinin masada olduğunu belirtti. “Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek güce sahiptir.” diyen Yasav, açıklamasını “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz, yetersiz teklife hayır!” sloganlarıyla tamamladı.