Memur-Sen Miting Düzenledi, Tepki Gösterdi

MEMUR-SEN’DEN MITING ÇAĞRISI

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kamu işvereninin sunduğu tekliflere tepki göstermek için Ankara’da bir miting düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa 1000 TL zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. 1000 TL’yle, memur cebindeki hangi deliği kapatsın? 26 gündür masa oyalanıyor, doğru düzgün teklif gelmiyor. Gelin şu meydanın sesine kulak verin” sözlerini sarf etti. 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 zam teklifi, memurlar tarafından kabul edilmedi. 81 ilde iş bırakma eylemi gerçekleştiren memurlar, haklarını aramak amacıyla Ankara Anadolu Meydanı’nda bir araya geldi.

YETERSİZ TEKLİFLERE TEPKİ

Ali Yalçın, sunulan rakamların yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Bu tekliflerle pazarlık yapılmaz. Daha sonra taban aylığa 1000 TL zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. 1000 TL’yle, memur cebindeki hangi deliği kapatsın? O paraya market filesinin yarısı bile dolmaz. Bu ne Allah aşkına? Biz sadaka istemiyoruz, emekliye, memura nefes aldıracak bir rakam bekliyoruz. Biz, refah payı istiyoruz. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımız var. Taban aylığa sembolik bir dokunuş değil adam gibi artış istiyoruz çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu.” şeklinde konuştu. Ayrıca, maaşlara oransal zam talep ettiklerini belirten Yalçın, “Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz, çünkü kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınıyor” dedi.

ÇALIŞMA BARIŞI VURGUSU

Yalçın, önceki toplu sözleşmede 4688 sayılı yasanın revizyonu için karar alındığını ve bu kararın yerine getirilmediğini belirtti. “1’inci dereceye 3 bin 600 vadedildi, 5 ay kaldı, hala adım atılmadı. Toplu sözleşme kazanımları dahi tasarruf adı altında elimizden alınmaya çalışıldı” diyen Yalçın, verilen sözlerin tutulmaması durumunda bu tip toplantıların gereksiz olacağına dikkat çekti. “Biz bu çarpık tabloyu reddediyor, memuru itibarsızlaştıran bu anlayışa hayır diyoruz. İnsan onuruna yaraşır, alın terine yakışır bir ücret istiyoruz. Biz çözümden yanayız” diyerek Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı’na seslendi ve “Zaman daraldı, imza için 1 günümüz kaldı. Gelin şu meydanın sesine kulak verin” ifadesini kullandı.