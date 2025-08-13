Memur-Sen Nevşehir Açıklama Yaptı

MEMUR-SEN NEVŞEHİR ŞUBESİ ÜYELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Memur-Sen Nevşehir Şubesi’nin üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile ilgili olarak basın açıklaması düzenledi. Sendika mensupları, Belediye Caddesinde buluşarak pankart ve dövizlerle destek verdi.

KAMU İŞVEREN HEYETİ’NİN TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ

Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Öcal, burada yaptığı açıklamada Kamu İşveren Heyeti’nin teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öcal, memurların yaşadığı sıkıntıların görmezden gelindiğini savundu ve şunları söyledi: “Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Enflasyon oranında zammın zam olmadığını, işverenin kabul etmesi gerekiyor.”