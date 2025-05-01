MEMUR-SEN üyeleri 1 Mayıs’ta toplandı

ANLAMSAL BİR BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİ

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) üyeleri, 13 yıl aradan sonra Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya geldi. MEMUR-SEN Konfederasyonu, Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Bahçelievler Anıt Park’ta bir etkinlik düzenledi. Ankara’da en son 1 Mayıs etkinliği 2012 yılında gerçekleşmişti. Yeniden toplanan yaklaşık bin kişi, “1’inci dereceye 3600 verilsin”, “Vergide adalet” ve “Mülakat kaldırılsın” şeklinde yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

EMEĞİN VE DAYANIŞMANIN GÜNÜ

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs’ın kardeşlik, birlik, emek ve dayanışma günü olduğunu vurguladı. Yalçın, “Bizim için 1 Mayıs, emperyalizme karşı küresel adaleti, kapitalizme karşı alın terini, zulme karşı mazlumu savunma günüdür. 1 Mayıs, emeği istismar edenlere, kaos ve kargaşa peşinde koşanlara ‘dur’ deme günüdür. 1 Mayıs, küresel ifsat şebekelerine, aile düşmanlarına, LGBT borazanlarına ‘sus’ deme günüdür” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yalçın, ayrıca “Gelir dağılımında adalet için haykırmak, alın terinin değerini savunmak için buradayız. Krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi için, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı için buradayız. Güvenceli, kadrolu istihdam, adam gibi sendika yasası, doğru düzgün kamu personel sistemi, vergide adalet için buradayız” dedi. Yalçın, adil bölüşüm sağlamak ve “Dünya 5’ten, emek sermayeden büyüktür” mesajını vermek için toplandıklarını belirtti. Etkinlik, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, emek ve ekmek temaları etrafında şekillendi.