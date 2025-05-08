Memur-Sen Ve Eğitim Bir-Sen, 1007 Kazanım Derledi. Yalçın, Üye Sayısını Artıracaklarını Belirtti. Eğitim Çalışanlarının Haklarını Geliştirecekler. Eğitim-Bir-Sen, Çözüme Odaklı Sendikacılık Yürütüyor. 88 Kazanım Elde Ettik, Dedi Yalçın. Sendikacılık Akademik Hizmet Üzerine Kuruludur

MEMUR-SEN VE EĞİTİM BİR-SEN’DEN ‘1007 KAZANIM’ YAYINI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), kamu çalışanları için elde edilen kazanımları ‘1007 Kazanım’ adı altında bir araya getirdi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonları tarafından kamu görevlileri için sağlanan kazanımları “1007 Kazanım” başlığıyla topladıklarını dile getirdi. Yalçın, ‘Yeni seferler, yeni zaferler’ vurgusuyla, 15 Mayıs üye tespit döneminde diğer sendikalarla üye farklarını artırarak bu makası daha da açacaklarını ve bu farkı mutabakat metinlerine yansıtacaklarını belirtti. Ayrıca, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde çözdükleri sorunları ve elde ettikleri kazanımların sayısını artırmaya odaklanacaklarının altını çizdi.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA GÖRÜLEN KAZANIMLAR

Yalçın, “’45 Kurum İdari Kurulu Kazanımı’ başlıklı yayınımızda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunların çözümünde önemli bir sosyal diyalog mekanizması olan Kurum İdari Kurullarında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz 45 somut kazanıma yer verdik. Çalışma barış ve huzuru ile adil uygulamaların sağlanması için yürütülen bu çaba, eğitim çalışanlarının yanı sıra gelecekte de yanlarında olacağımızın göstergesidir” dedi. Ayrıca, ’37 Adımda Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kazanımımız’ başlıklı yayında, öğretmenlik kariyer basamaklarının mali ve mesleki haklarla işlerlik kazanması sürecinde atılan adımlara yer verdiklerini ifade etti.

SENDİKAL DURUŞ VE ÇÖZÜM ODAKLI ANLAYIŞ

Yalçın, sendikal duruşlarının çatışmayı değil çözümü esas aldığını belirterek, “Bu 7 toplu sözleşme dönemi içinde yürüttüğümüz müzakereler neticesinde eğitim çalışanları için elde ettiğimiz idari, mali, özlük ve sosyal hakları bir araya getirdiğimiz bu yayın, emeğe değer katmanın ve kazanımları kalıcılaştırmanın belgesi niteliğindedir” dedi. ‘Emek Mücadelemizde 1007 Kazanım’ başlıklı yayınlarında Memur-Sen’in 2009 yılından bu yana kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarında elde ettiği toplamda 1007 kazanımı paylaştıklarını vurguladı. “Sadece sorunları sıralamakla kalmayıp, aynı zamanda çözümleri konuşmanın ve kazanıma ulaşmanın adresi olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ SENDIKAL MÜCADELE VE GELECEK HEDEFLERİ

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak Türkiye’nin en büyük sendikası olmalarının bir tesadüf olmadığını ve bu başarının arkasında güçlü bir sendikal anlayış olduğunu belirtti. “Herkes konuşur ama ‘Eğitim-Bir-Sen bu konuda ne diyor’ diye sorulduğunda, bu bizim çalışmalarımızın bir neticesidir” dedi. Yalçın, sözlerini, “Yeni seferler, yeni zaferler” vurgusuyla sürdürerek, 15 Mayıs üye tespit döneminde diğer sendikalarla üye farkını artıracaklarını ve 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kazanımların sayısını artıracaklarını belirtti. Emeğin karşılığını ve kamu görevlilerinin hukukunu her zaman koruyacaklarının altını çizdi.