Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Oranı Açıklandı

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zam oranları belirleniyor. 3 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin maaş zam oranını etkileyen önemli bir faktör. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyonunu açıklayınca maaşlara yansıyacak toplam 3 aylık oran da netleşmiş oldu. Ülkede memur maaşları ve emekli maaşları yılda iki kez zam alıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, enflasyonun 6 aylık farkına göre belirleniyor. Verilere göre, maaş zammı oranı yüzde 10,06 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 2025 Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 469 TL olmuştu. Bugünkü rakamlarla en düşük emekli maaşının 15 bin 924,5 TL’ye çıkması bekleniyor.

MAAŞ ARTIKLARINA ÖRNEKLER

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları şu şekilde artacak: Maaşı 14 bin 469 TL olanlar 15 bin 924,5 TL’ye, 15 bin TL olanlar 16 bin 509 TL’ye, 20 bin TL olanlar 22 bin 180 TL’ye, 25 bin TL olanlar 27 bin 522,5 TL’ye, 30 bin TL olanlar ise 33 bin 18 TL’ye çıkacak.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise enflasyonun 6 aylık farkı ile toplu sözleşmeden kazanılan hakların birleşimi ile hesaplanıyor. Bu kapsamda toplam enflasyon yüzde 10,06 olarak belirlenirken, oluşan enflasyon farkı yüzde 3,83, 7. Dönem toplu sözleşmesi oranı ise yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Böylece memur maaş artış oranı yüzde 9 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI YÜKSELTİLİYOR

Bu durumda en düşük memur emekli maaşı 19 bin 916 TL’den 21 bin 708,44 TL’ye yükselecek. En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL’den 44 bin 789,19 TL’ye yükselecek.

MAAŞ ARTIKLARINA ÖRNEKLER

2025 yılı için farklı unvanlara ve pozisyonlara göre maaş artışları şu şekilde olacak:

– Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL’den 72 bin 330,22 TL’ye

– Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL’den 49 bin 654,95 TL’ye

– Uzman Öğretmen 1/4: 58 bin 663 TL’den 63 bin 942,67 TL’ye

– Öğretmen 1/4: 52 bin 935 TL’den 57 bin 699,15 TL’ye

– Başkomiser 3/1: 64 bin 481 TL’den 70 bin 284,29 TL’ye

– Polis Memuru 8/1: 58 bin 938 TL’den 64 bin 242,42 TL’ye

– Uzman Doktor 1/4: 109 bin 154 TL’den 118 bin 977,86 TL’ye

– Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL’den 58 bin 276,85 TL’ye

– Mühendis 1/4: 67 bin 691 TL’den 73 bin 783,19 TL’ye

– Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL’den 51 bin 474,16 TL’ye

– Profesör 1/4: 96 bin 374 TL’den 105 bin 47,66 TL’ye

– Araştırma Görevlisi 7/1: 63 bin 877 TL’den 69 bin 625,93 TL’ye

– Vaiz 1/4: 55 bin 332 TL’den 60 bin 311,88 TL’ye

– Avukat 1/4: 63 bin 637 TL’den 69 bin 364,33 TL’ye

2025 YILI ENFLASYONU

2025 yılı enflasyon verileri de şu şekilde açıklandı: Ocak ayında enflasyon, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu. Şubat ayında ise aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05’e çıktı. Mart ayında ise aylık yüzde 2,46 artarak yıllık enflasyon oranı 38,10 olarak belirlendi.