Memur Ve Emekli Zam Oranları Açıklandı Mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI GÜNDEMDE

Memur ve emekli zam oranı, özellikle Temmuz ayında gerçekleşecek artışı merak eden milyonlarca vatandaş için önemli bir konu haline geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memurların maaşlarına yönelik güncel zam tahminleri, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanıyor. Bu toplam, enflasyon farkıyla birlikte yeniden hesaplanarak belirleniyor. Peki, memur ve emekli zam oranı ne durumda? TÜİK verilerine göre, emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak?

2025 YILI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK’in yayımladığı son rakamlara göre, 2025 yılı Mart ayı enflasyonu 2.46 şeklinde gerçekleşiyor. Böylece, emekli ve memurların maaş hesaplamaları için temel alınan yılın üçüncü enflasyon verileri netleşmiş oldu. Bu verilere göre, emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat’ta yüzde 2.27 ve Mart’ta yüzde 2.46 olarak belirlendi. Bu üç ay içerisinde hesaplanan enflasyon farklarının toplamı, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı kesinleşen zam oranını yüzde 10.05 seviyesine getiriyor. Ancak, bu zam oranının kesinleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasını beklemek gerekiyor.

MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşları için bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam uygulanacak. Bu durum, emeklilerin ve memurların maaşlarının artışında önemli bir etken oluşturuyor.