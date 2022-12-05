Memur ve emekli zam oranları netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurların zam oranları netleşti.

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da netleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE’deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Peki memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Uzmanların tahminlerine göre bu yıl refah payı ile birlikte emekli ve memurlar yüzde 30’ların üzerinde bir zam alacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “84.39 yıllık bazda geldi. Bir önceki dönemde aralık ayına göre 9 aylık enflasyon yüzde 57’ydi. Burada bizim baz almamız gereken aralık ayına göre oluşan enflasyondur. Burada bir önceki dönemde yüzde 57’ydi. Yüzde 15’lik fark görüyorduk memurlar için yüzde 84 olduğunda yüzde 56’lar civarında olduğunu öngörüyorum.

MEMUR MAAŞI ÖNGÖRÜNÜZ NEDİR?

Aralık ayında yüzde 62 civarında gerçekleşmiş yüzde 42’yi fark olarak aldık. Yüzde 20’lik fark memur ve emekliler için görünüyor. Onlar kanuni olarak enflasyon farkını alıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 20 zam gelirse en düşük memur maaşı 10 bin 926 lira olacaktır. En düşük memur emeklisinin 7 bin 293 lira, esnaf emeklisi 5 bin 35 lira, SSK 2 bin öncesi, 5 bin 840 lira, 2 bin sonrası 4 bin 200 lira, Bağkur esnafı 5 bin 35, Bağkur tarım 4 bin 200 lira zam alacak.