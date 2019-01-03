Memur ve emekli zamları belli oldu

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı ve böylece emekli zamları da belli oldu.

Buna göre; işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve emeklileri de yüzde 4’lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte aylardır konu hakkında açıklama bekleyen memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da açıklanmış oldu.

İşte memur, esnaf, BAĞKUR ve SSK emeklisinin 2019 yılında alacağı maaşlar.

YENİ MAAŞLAR

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira