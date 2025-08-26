Memur Ve Emekli Zammı Açıklandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirme ile birlikte, “Memur ve memur emeklilerimizin 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı içinse ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda da yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılınmıştır” bilgisi verildi. Ayrıca, ayrıca 1000 TL’lik bir taban aylığı artışının da yaşandığı belirtildi. Kabul edilen 65 madde ile genel anlamda mali ve sosyal hakların kamu görevlileri, emeklileri ve aileleri için hayırlı olması temenni edildi.

İTİRAZ HAKKI YOK

Bunların yanında, toplu sözleşme hükmü çerçevesinde alınan kurul kararına karşı itiraz hakkının bulunmadığı da açıklandı. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin yeni zam oranları ve hakları konusunda belirli bir kesinlik sağlıyor.