Memur ve Emekli Zammı Ne Zaman?

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve emekli zammı ile ilgili sorular, TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. İlk 5 aylık verilere göre enflasyon farkı oluşmaya başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılacak zam, 6 aylık enflasyon ortalamasıyla kesinleşecek. Merak edilen soru “Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?” şeklinde.

ZAM ORANLARI NE DURUMDA?

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde enflasyon farkı yüzde 22’nin üzerine çıktı. Bu durum, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılacak zam miktarının en az bu oranda olabileceğini ortaya koyuyor. Memurlar ise toplu sözleşmeden kaynaklı ek zam alabilecek. Memur ve emekli zammı için nihai oran, Haziran ayı verileriyle birlikte tamamlanacak. Mayıs ayı enflasyon oranları ise TÜİK tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak.