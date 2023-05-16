Memur ve emekliye kademeli zam

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam konusunda ayrıntılar belli oluyor. Konuya ilişkin açıklama geldi.

Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamasında kamu işçilerine ne kadarlık bir zam yapıldıysa memura ve emekliye de aynı oranda zam yapılacağını söyledi.

Memur ve emeklilerimiz aslında enflasyon farkı kadar bir zam almaktadırlar. Geçen dönem uygulanan şey enflasyon artı sosyal refah payı artışıydı.

‘KAMU İŞÇİLERİNE SEYYANEN ZAM OLDU’

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45’lik zam sosyal refah payı düzenlemesinin yanında seyyanen bir zam da oldu. Yani tüm işçilere uygulanmak üzere yüzde 45’lik bir zam yapıldı.

Yine memur ve emeklilerimize hem enflasyon artışı hem de sosyal refah payı artışı yapılacaktır. Devletimizin sosyal devlet ilkesi gereğince çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmemek en büyük borcu olmuştur.