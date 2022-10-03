Memur ve emekliye zam göründü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memura yapılacak zam belli oldu.

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’e göre tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammet Bayram olası tahminlerde bulundu.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur.

YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10 olsa da. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir.

Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ENFLASYON FARKI ALACAK?

Bu açıdan bakınca memurlarımızın ve emeklilerimizin yüzde 30-35’lik enflasyon farkı alması söz konusudur. Ancak daha önce de sayın Cumhurbaşkanının söylemiş olduğu üzere çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği, hayat pahalılığı ile mücadele edildiğinin söylenmesinden bahisle enflasyonla birlikte hem emeklilerimize hem de memurlarımıza bir sosyal refah payı düzenlemesi gündemde olabilir.

Bu yapılacak zam önceki 6 aylık artışın zammı olduğu için geriden gelen bir zamdır. Memur ve emeklilerimiz ocak ayı içerisinde zam aldığında önümüzdeki dönemlerin enflasyon etkilerinin giderilmesi için enflasyon üzerinde bir artışın yapılması gerekmektedir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Her ne kadar memur ve emekliler enflasyon farkı kadar artış görüyor olsa da asgari ücretli enflasyon kadar bir artış göremiyor. Ancak enflasyonun bir hayli üzerinde zam oranının Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi mümkündür. Nitekim 2022 yılı Ocak ayında yapılan asgari ücretteki zam enflasyon oranı yüzde 34 iken, yüzde 50 şeklinde gerçekleşti.

‘7700 TL SEVİYESİNE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Enflasyonun yüzde 16 üzerinde bir farkla zam yapıldı. Yıllık artışa bakacak olursak asgari ücrette yüzde 94’lük kümülatif bir artış yapıldı. 2852 TL’den 5500 TL’ye çıktı. Temmuz ayında yapılan yüzde 30’luk asgari ücret zammı sayın Cumhurbaşkanının da söylemiş olduğu üzere ara bir zamdı. Asıl zammın ocak ayı içerisinde yapılması söylenmişti. Bu kapsamda enflasyon yüzde 30-35 aralığında çıksa dahi en az yüzde 40’lık bir artışla asgari ücretin 7700 TL seviyesine geleceğini düşünüyorum.