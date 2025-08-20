Memur Ve Hükümet Anlaşamadı! Işıkhan Açıklama Yaptı!

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Uzlaşma süresinin sona ermesiyle süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı. Bakan Vedat Işıkhan, bu konuda açıklama yaparak, “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” ifadesini kullandı.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün sürek bu çalışmalarımız neticesinde iki perspektiften ilerledik. Birincisi genel oransal zam, bir diğeri hizmet kolları olarak belirlendi” dedi. Bugün ise 11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını vurguladı.

MADDİ VE SOSYAL HAKLARDA ANLAŞMA

Işıkhan, oransal zam ile ilgili kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ait olduğunu belirtti. Süreç boyunca çok büyük başarılara imza atıldığını, 11 hizmet kolunun tamamında önemli sosyal hak kazanımları sağlandığını ifade etti. Toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını ekledi.

Bakan Işıkhan, bazı fazla çalışma saatlerinde yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildiğini açıkladı. 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım elde ettiklerini ve bu miktarın hizmet kollarına harcandığını ifade etti. “Türkiye yüzyılına yakışan bir süreci yönettiğimizi buradan belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEKLER

Vedat Işıkhan, “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en iyi hakları, ücret iyileştirmelerini sağladıysak, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek, memurlara yönelik taahhütlerde bulundu.