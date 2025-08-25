Memur Zam Oranları Bekleniyor

MEMUR ZAM ORANLARI HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması, “memur zam oranları belli oldu mu?” sorusunu daha önemli hale getiriyor. Kurulun 27 Ağustos tarihine kadar kararını açıklaması beklenirken, memurlar yeni maaşlarını öğrenmek için resmi açıklamaları dikkatle izliyor. Hükümetin son teklifleri ve uzmanların tahminleri, zam oranlarıyla ilgili ipuçları sunuyor. Özellikle 2026 yılı için %19, 2027 yılı için ise %9 zam beklentisi öne çıkıyor. Bu durum, memurların merakla beklediği “memur zam oranı belli oldu mu?” sorusunu gündemde tutuyor.

ZAM ORANLARI VE YASAL SÜREÇ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yasal sürece vurgu yaparak 4688 sayılı kanuna göre kurulun kararını en geç 27 Ağustos’a kadar açıklaması gerektiğini belirtiyor. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ekonomistlere göre, enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılı için %19, 2027 yılı için ise %9 oranında bir zam olasılığı bulunuyor. Ancak bu oranlar, kurulun değerlendirmesi ve çoğunluk oyu ile şekillenecek.

Toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ve sendikalar arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması, sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmasına sebep oldu. Kurul, 11 kişinin bulunduğu tarafsız bir yapıdan oluşuyor ve taraflarla üç kez bir araya geldi. Kararın en geç 27 Ağustos’a kadar açıklanması gerekiyor. Hükümetin geçen hafta sunduğu güncel öneri, 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, yani toplamda %18; 2027 yılı için ise her dönem %4 artışla toplam %8 zam içeriyor. Buna ek olarak, 1.000 TL’lik taban aylık artışı da bu paket dahilinde yer alıyor.