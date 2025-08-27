Memur Zamları Resmi Gazete’de Yayınlandı

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ İLGİLENDİREN ZAM KARARI YAYIMLANDI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanı sıra sözleşmeli personeli de kapsayan zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun süre devam eden pazarlıklar sonrasında hükümet ve sendika arasında bir anlaşma sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Sendika tarafı masadan çekilince, Hakem Kurulu da nihai kararını dün açıkladı.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Kamu görevlileri için belirlenen genel zam oranı 2026 yılı birinci döneminde yüzde 11, ikinci döneminde ise yüzde 7 olarak kabul edildi. 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için ise yüzde 4 oranında bir artış belirlendi. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci döneminde 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler içerisinde yer aldı.

Hizmet kollarının kararları ve 2026-2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin detayları da Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.