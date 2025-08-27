Memur Zamları Resmi Gazete’de Yayınlandı

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personeli kapsayan zam kararı resmi bir şekilde duyuruldu. Uzun süren müzakerelerin ardından, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika temsilcileri masadan ayrılınca, Hakem Kurulu nihai kararını geçtiğimiz gün açıkladı.

GENEL ZAM ORANLARI

Kamu çalışanlarının genel zam oranları, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5 ve ikinci dönem için yüzde 4 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci döneminde 1000 TL artırılmasına dair karar da kabul ediliyor.

HİZMET KOLLARI VE DETAYLAR

Hizmet kollarının belirlediği kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin olarak 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin tüm detayları da resmi olarak duyuruldu.