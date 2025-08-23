Ekonomi

Memur Zammı Hakem Kurulu’na Başvurdu

memur-zammi-hakem-kurulu-na-basvurdu

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA BAŞVURU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayıp Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 1-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan görüşmelerde Memur-Sen ve hükümet, zam oranları konusunda uzlaşma sağlayamadı. Memur-Sen, Hakem Kurulu’na başvurmayacağını duyurdu. Ancak Kamu İşveren Heyeti resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

KURULUN KARAR SÜRECİ

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında bir araya gelecek olan Kurul, yapılan başvuruyu en geç 5 gün içinde sonuçlandıracak. Verilecek karar kesin nitelikte olacak ve buna itiraz edilemeyecek. Bu süreç, kamu görevlilerinin alacakları ücretlerin belirlenmesinde önemli bir aşama oluşturuyor. Kamu işvereninin teklifleri ise ___ (bu bölümde detaylandırılmalı).

ÖNEMLİ

Ekonomi

Memur Zammı Başvuru Hakem Kurulu’nda

Memur maaş zammı konusunda anlaşma sağlanamazken, konu Hakem Kurulu’na iletildi. Sonuç, önümüzdeki 5 gün içerisinde açıklanacak.
Ekonomi

Powell: Değişen risk dengesi, politika ayarı gerektiriyor

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'deki sempozyumda para politikasıyla ilgili önemli vurgularda bulundu ve kısıtlayıcı politikanın gerekliliğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.