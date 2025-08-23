Memur Zammı Hakem Kurulu’na Başvurdu

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA BAŞVURU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayıp Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 1-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan görüşmelerde Memur-Sen ve hükümet, zam oranları konusunda uzlaşma sağlayamadı. Memur-Sen, Hakem Kurulu’na başvurmayacağını duyurdu. Ancak Kamu İşveren Heyeti resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

KURULUN KARAR SÜRECİ

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında bir araya gelecek olan Kurul, yapılan başvuruyu en geç 5 gün içinde sonuçlandıracak. Verilecek karar kesin nitelikte olacak ve buna itiraz edilemeyecek. Bu süreç, kamu görevlilerinin alacakları ücretlerin belirlenmesinde önemli bir aşama oluşturuyor. Kamu işvereninin teklifleri ise ___ (bu bölümde detaylandırılmalı).