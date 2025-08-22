Memur Zammı Hakem Kurulu’na Başvurdu

Ekonomi

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA BAŞVURU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri neticesinde uzlaşma sağlayamadı ve bu nedenle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkililerinden alınan bilgilere göre, 1-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Memur-Sen ile hükümet arasında zam oranları konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, Hakem Kurulu’na başvurmama kararı alırken, Kamu İşveren Heyeti bu başvuruyu resmi olarak gerçekleştirdi.

KARAR SÜRECİ

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bir araya gelecek olan Hakem Kurulu, Kamu İşveren Heyeti’nin yaptığı başvuruyu en geç 5 gün içerisinde karara bağlayacak. Verilecek karar kesin olacak ve bu karara karşı herhangi bir itiraz yolu bulunmayacak. Kamu işvereninin sunduğu tekliflerin durumu ise görüşmelerde önemli bir faktör teşkil ediyor.

