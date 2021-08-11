Memur zammı için kritik toplantı

Memur zammı için yarın ikinci kez toplantı gerçekleştirilecek.

Memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği memur zammı için görüşmeler devam ediyor.

Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Yarın milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6’ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar ikinci kez masaya oturacak. Bu kez hükümet kanadının teklif vermesi bekleniyor.

Önümüzdeki iki yıllık dönemi ilgilendiren görüşmelerde mali ve sosyal haklar belirlenecek.

Sendikadan 2022 yılı için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebi

İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ev sahipliğinde bir araya geldi. Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.

“Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim”

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajını verdi.

Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplu sözleşmeler demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılardır. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesini temenni ediyorum. Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin sadece ücretleri artıran bir mekanizma olmadığını söyledi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise adil bir gelir dağılımı istediklerini belirtti.

22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in ortak talepleri

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.