Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

TOPLANTI VE ÖNEMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki kritik toplantı, saat 18.30’da başladı. Bu toplantıda yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin gelecek iki yıllık maaşlarına etki edecek önemli kararlar alındı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerisinde bulundu.

MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ARTIŞ

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı öneriye göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan artış oranları şöyle sıralandı: 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında artış önerildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde memurların maaşlarına 1.000 TL taban aylık artışı yapılmasına ilişkin önceki önerinin de korunacağı belirtildi.

HÜKÜMET VE SENDİKALARIN TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı teklife göre; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Ancak bu teklif, yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplam yüzde 88 ve 2027 yılı için yüzde 46 zam oranları yer alıyor.

EK TALEPLER VE TALEPLERİN DETAYLARI

Konfederasyon, bu oranların yanı sıra taban aylığa zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepleri de masaya taşıdı. Talepler arasında 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi unsurlar bulunuyor.