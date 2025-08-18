Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen önemli toplantı saat 18.30’da başladı. Bu toplantıda yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıl içerisindeki maaşlarını doğrudan etkileyecek karar açıklandı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için nihai teklifini sundu. Heyet, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için ayrıca yüzde 4 zam teklif etti.

TEKLİF AZİZ DÜZENLEMELER

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan artış oranları şunlardır: 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 4 ve yine ikinci yarısı için yüzde 4 zam öngörülmektedir. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere memurların maaşlarında 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılması yönündeki önceki teklifin de geçerli kalacağı iletildi.

HÜKÜMET VE SENDİKALAR ARASINDAKİ FARKLI GÖRÜŞLER

Toplu sözleşme sürecinin devamında hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu teklifte 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 zam önerilmişti. Ancak, bu öneri yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Memur-Sen’in talepleri arasında 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam oranı yer alıyor.

EK TALEPLER MASADA

Bunun yanı sıra, konfederasyon taban aylığa artış, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek istekler de gündeme getirdi. Talepler arasında 2026 yılında taban aylığa 10.000 TL, 2027’de 7.500 TL zam, aylık toplu sözleşme ikramiyesinin 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler de bulunmaktadır.