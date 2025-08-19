Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

KRİTİK TOPLANTININ DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki önemli toplantı, saat 18.30’dan itibaren başladı. Bu toplantı, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıl boyunca maaşlarını doğrudan etkileyen kritik bir kararı içeriyor. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son zam teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam önerisinde bulundu.

TEKLİFLER VE ARTIRIM ORANLARI

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı teklife göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında öngörülen artış oranları şu şekilde sunuldu: 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 itibarıyla memurların maaşlarına 1.000 TL oranında bir taban aylık artışı yapılmasına yönelik daha önceden sunulan teklifin de korunduğu bilgisi verildi.

HÜKÜMET VE SENDİKA TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam önerisini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan bu teklifte; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için tekrar yüzde 4 zam önerilmişti. Ancak, bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplamda yüzde 88 ve 2027 yılı içinse yüzde 46 oranında zam bulunuyor. Bunun yanı sıra, sendika taban aylığı, toplu sözleşme ikramiyesi ve kira yardımı gibi ek talepler de masaya taşıdı. 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve ayrıca aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler talep ediliyor.