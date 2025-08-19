Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

KRİTİK TOPLANTI VE MAAŞ TEKLİFLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen önemli toplantı, saat 18.30’da başladı. Toplantıda, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin gelecek iki yıl içindeki maaşlarını doğrudan etkileyecek önemli karar alındı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için nihai teklifini sundu. Heyet, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için de yüzde 4 zam teklif etti. Bakan Işıkhan’ın duyurduğu bu öneriye göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan artış oranları şu şekilde sunuldu: 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için de yüzde 4 artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 itibarıyla memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artış yapılması yönünde daha önce sunulan teklif de korundu.

HÜKÜMET VE SENDİKALARIN TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme sürecinde, hükümet 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sunduğu bu teklife göre; 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için de yüzde 4 zam önerilmişti. Ancak bu teklif, masada yetkili durumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplam yüzde 88 ve 2027 yılı için de yüzde 46 zam oranı yer alıyor. Ayrıca, konfederasyon bu taleplerin yanı sıra taban aylığa zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepleri de gündeme getirmişti. Bu talepler arasında 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler bulunmaktadır.