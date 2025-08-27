Memur Zammı Resmi Gazete’de Açıklandı

ZAM KARARI AÇIKLANDI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun süren müzakereler sonucunda hükümet ve sendika arasındaki anlaşmazlık nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Sendika tarafının masadan kalkmasının ardından Hakem Kurulu son kararını dün duyurdu.

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışları, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7; 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5 ve ikinci dönem için ise yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Hizmet kollarına yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin detayları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar, sözleşmeli personeli de ilgilendiriyor.