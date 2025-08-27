Memur Zammı Resmi Gazete’de Yayımlandı

ZAM KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan zam kararı, aynı zamanda sözleşmeli personeli de etkiliyor. Uzun süren müzakereler sonucunda hükümet ve sendikalar arasında sağlanan anlaşmazlık nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika masayı terk edince, Hakem Kurulu dün nihai kararını açıklamıştı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Kamu görevlilerine yönelik genel zam oranı, 2026 yılının ilk dönemi için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7, 2027 yılının ilk dönemi için yüzde 5 ve ikinci dönem için ise yüzde 4 olarak belirleniyor. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci döneminde 1000 TL artırılması da onaylanan maddeler arasında yer alıyor.

HİZMET KOLU KARARLARI YAYIMLANDI

Ayrıca, Hizmet Kollarına Yönetim Mali ve Sosyal Haklara dair 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin detayları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar, kamu çalışanlarının hakları ve düzenlemeleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.