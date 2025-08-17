Memur Zammını Merkez Bankası Mı Belirledi?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM SÜRECİ

Memur ve memur emeklilerini etkileyen zam süreci devam ediyor. Hükümet teklifini sunmuş olsa da sendika tarafından teklifler kabul görmüyor ve önemli ölçüde artırılması talep ediliyor.

YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplamda yüzde 88 zam talep ediyor. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı ve yüzde 15 zam ile toplamda yüzde 46 oranında artış istediklerini ifade etti.

HÜKÜMETİN SUNDUĞU TEKLİF

Görüşmeler çerçevesinde, hükümetin ilk teklifi 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı içinse yüzde 6 şeklinde oldu. 2027 yılı için her iki altı ayda da yüzde 4 teklif edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise taban aylığına bin lira artış yönünde ek bir öneride bulundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahminine göre zam yapmak istiyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında belirledi. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak korunurken, 2026 ve 2027 için hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması amacı hedefleniyor.

MOODY’S’İN ENFLASYON YORUMU

Moody’s, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zam yerine geleceğe yönelik beklentilere göre artmasını öne sürdü. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre, bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak verilirken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yıl sonu için de yüzde 9 olarak açıklandı.

ZAM TEKLİFİNİN GÖRÜLMESİ

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltti. Hükümet tarafından memur ve memur emeklilerine önerilen teklifin kümülatif durumu ise yüzde 16.6 olarak belirlendi.

MEMURUN TALEPLERİ KARŞILANMIYOR

Memur ve memur emeklileri, geçmiş yıllarda da istedikleri zamları alamadı. 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam alındı ve Temmuz-Aralık 2025 arasında alınan zam enflasyon farklarıyla yüzde 15.57 oldu. Memur tarafı, çok daha yüksek zam talep etmesine rağmen, istenen zamlara ulaşamıyor.