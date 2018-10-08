Memura 410 TL aile yardımı

Milyonlarca memura güzel haber geldi. Ocak ayında memura yüzde 4 zam ve yüzde 7,15 enflasyon farkı görünürken, aile yardımı da artacak.

Memurlara Ocak’ta da toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı göründü. Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memurların fark alması için de 2018’in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5’i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyon yüzde 9.34 çıktı. Böylece şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 9.84’e ulaştı. 2018 enflasyon tahminine göre ise fark yüzde 7.17’ye ulaşabilecek. Bu durumda Ocak artışı çifte zamla yüzde 11.15’i bulabilecek. Ocak zammı yüzde 11.15 olursa, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 279,74 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 65,56, 6 yaş üstü için 32,78 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 410,86 liraya yükselecek.

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