Memura Yeni Zam Teklifi Açıklandı!

TOPLANTI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen önemli toplantı, akşam saat 18.30’da başladı. Bu kritik toplantı, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin gelecek iki yıl içerisindeki maaşlarını doğrudan etkileyecek kararların alındığı bir süreçtir. Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarının son teklifleri hakkında bilgi verdi.

TEKLİF VE ARTIRIM ORANLARI

Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik yapılması öngörülen artış oranlarını açıkladı. Buna göre; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış önerildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında bir taban aylık artışı yapılacağına dair daha önce sunulan teklifin de geçerli olduğu belirtildi.

SENDİKALAR VE HÜKÜMET ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Toplu sözleşme süreci boyunca hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre; 2026 yılının ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı için %6 ve 2027 yılının ilk altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 oranında zam önerilmişti. Ancak bu teklif, masada yetkili olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplam %88, 2027 yılı için ise %46 zam oranı yer alıyor.

Ayrıca, konfederasyon bununla birlikte taban aylık artışı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepleri de gündeme getirdi. Talepler arasında 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler bulunmaktadır.