Memura yüzde 40 zam müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haziran ayında memura yapılacak zammın oranını duyurdu.

Temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz” diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ek bütçe görüşmelerine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zamla ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:

“2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83’e ulaşacaktır.”

Temmuz ayında emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83’e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76’ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK’ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz.”