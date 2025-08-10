Memurlar Arasında Ücret Dengesizliği Var

MEMURLAR ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİĞİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar arasında ciddi bir ücret dengesizliği olduğuna dikkat çekti. Yalçın, aynı işi yapan memurlar arasında statü farklılığından dolayı yaşanan adaletsizliklere de vurgu yaptı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün korunması için bile, şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026’nın 15’i itibarıyla 66-67 bin TL’nin üzerinde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ali Yalçın, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği ‘Anadolu Sohbetleri’ programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

8’inci dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin bilgiler veren Yalçın, “Bizim toplu sözleşmelerimiz Ağustos’un 1’inde başlayıp, Ağustos’un sonunda yasal olarak sona eriyor. 7 toplu sözleşmeyi geride bıraktık. Bu süreçte ciddi tartışmalarımız var ancak onları gelecekte tekrar değerlendiririz. Şu an içindeki bulunduğumuz sürece dair bazı bilgiler vermek gerekirse, müzakerelerimizde 3 hizmet kolu kaldı. Pazartesi günü 11 hizmet kolunun ön müzakere ve müzakere kısmı tamamlanacak. İlk teklif geldikten sonra, genel müzakereler ve müzakere edilen konuların karara dönüşmesi için hükümetin teklif süreci başlayacak” şeklinde konuştu.

ÜCRET DENGESİZSİZLİĞİNE TEPKİ

Kamu sektöründe aynı statüde çalışan memurlar arasında ücret dengesizliği olduğunu dile getiren Yalçın, “Aralarında skala bozukluğu var. Farklı statüde işçi-memur olarak kamuda bulunan, aynı işi yapanlar için bunu söylüyorum. Diğerleri için karşılaştırma yapmıyorum. Bazen ‘Elektrik direğinin tepesinde çalışanla kendinizi kıyaslıyorsunuz’ gibi ifadeler kullanılıyor. Bu kıyaslamayı asla kabul etmiyorum. Kamuda çalışanların kendi arasındaki kıyas, aynı işi yapan memur ve işçi arasında söz konusu” dedi. Ayrıca, yıllarca verilen emeklerin artık değer kaybettiğini belirtti. “Okumanın, memur olmanın hiçbir kıymeti kalmadığı bir kıyas yaşıyoruz. Bunu herkesin açıkça görmesi gerekiyor” diye ekledi.

KAMU KESİMİNDEKİ ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİ

Memur-Sen olarak temel çizgilerini belirlediklerini vurgulayan Yalçın, daha önce yapılan kamu çerçeve sözleşmeleri ile işçi sözleşmelerinin ardından yaşanan durumu aktardı. “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2023 yılında ‘En düşük memur maaşı, en düşük işçi maaşının üstünde olacak şekilde düzenleme yapacağız’ demişti. 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme de sonrasında gelmişti. Şu an aynı durumla karşı karşıyayız. Memurlar arasında bir ücret dengesizliği ve bir skala bozukluğu var. Bu durumu düzeltmeye çalışırken, statü farklılıkları nedeniyle aynı işi yapanlar arasında yeni adaletsizlikler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.