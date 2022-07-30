Yeni düzenleme ile artık memurlar da sakal bırakabilecek.

Milyonlarca memuru ilgilendiren karar açılandı. Yeni yönetmelik gereği memurlar artık sakal bırakabilecek.

Milyonlarca memuru ilgilendiren karar güncellendi. Karara göre erkek kamu çalışanları sakal bırakabilecek. . Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte, erkek personeller için “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz…” ibaresi vardı. Nisan ayında Danıştay tarafından bu ibare iptal edildi ve bu zorunluluk kaldırıldı.

Danıştay kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi’ne de işlendi. Bu kararın ardından kamuda görev yapan milyonlarca erkek memur sakal bırakmakta serbest oldu.

SAKAL RESMEN SERBEST OLDU

Artık kamuda çalışan erkek memur artık sakalını kesmek zorunda değil. Tercih memura bırakılırken isteyen sakal uzatabilecek isteyen de sakalını kesebilecek.

2020’DE ‘FAVORİ’ İBARESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Danıştay daha önce 2020 yılında mevzuatta yer alan “Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz.” ibaresinin de iptaline karar vermişti.