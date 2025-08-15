Memurlar İçin Taban Aylık Arttırılmalı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ GÖRÜŞMELER

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci öneri, ilk teklife ilave olarak taban aylığa 1000 TL zam önerdi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz.” dedi. Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla bakanlıkta gerçekleşen toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

TALEPLERİN ÖNEMİ VE İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

İkinci teklifin beklentileri karşılamadığını vurgulayan Yalçın, “İkinci teklifi istedik. Fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa 1000 TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Evet bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor.” diye konuştu. Taban aylığın en önemli taleplerden biri olduğunu belirten Yalçın, bunun emeklileri de etkilediği için kritik olduğunu ifade etti. Teklifin 10 bin TL taban aylıkla başlamasını ve bunun üzerinden müzakere sürecinin açılmasını istediklerini aktararak, “Fakat bugün gelen 1000 TL’lik bu iyileştirme beklentileri karşılamıyor.” dedi.

EYLEM HAZIRLIKLARI

Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin gözünün bu görüşmelerde olduğunu ifade ederek, “Onun için bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil. Teklifin olup olmadığı da belli değil. Yani 1000 TL taban aylığa bir iyileştirme deniliyor. Her sendikamız kendi kararlarını açıklayacaklardır.” ifadelerini kullandı. Eylem kararları hakkında bilgi veren Yalçın, “Bu gelmezse pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18’i itibarıyla Türkiye geneli iş bırakarak Ankara’da büyük mitingde toplanacağız, Maliye Bakanlığı’na yürüyeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

KAMU İŞVEREN HEYETİNİN TEKLİFİ

Son olarak, Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam önerdiğini hatırlattı. Yalçın, sendikaların kararlarını kendi iradeleriyle açıklayacağını belirtip, daha önceden aldıkları eylem kararlarının sahaya yansıyacağını söyledi.