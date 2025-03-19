Memurlar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Detayları

YENİ DÜZENLEMEYLE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GELİYOR

Memurlara tanınacak olan yarı zamanlı ve evden çalışma hakkı ile çocuk sahibi ya da evlat edinen kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanıyor. Bu uygulama, doğum oranlarının artırılması ve kadınların iş hayatında kalması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yarı zamanlı çalışma hakkının hayata geçmesi için hükümet, “Aile Yılı” kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Bu taslak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43’üncü maddesinde belirtilen yarı zamanlı çalışmayı içeriyor. Taslak içinde, yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımı ile ilgili usul ve esaslar ile bu haktan faydalanamayacak olan memurların belirlenmesi konusunda düzenlemeler yer alıyor.

ANNE VE BABA EŞİT HAKLARA SAHİP OLACAK

Yarı zamanlı çalışma uygulamasında kadın ve erkek memurlar arasında ayrım yapılmayacak. Yönetmeliğin uygulanmaya başlaması ile birlikte bu haktan babalar da faydalanabilecek. Eşler, yarı zamanlı çalışma hakkını aynı anda ya da birbirini takip eden dönemlerde kullanabilecek.

ÇOCUK OKULA BAŞLAYANA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma olanağına sahip olacak. Ancak eşler aynı anda bu uygulamadan yararlanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayana dek geçerli olacak.

MAAŞ ORANI YARIYA DÜŞECEK

Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun maaşı da yarıya düşecek. Bu tür bir hukuk, 2016 yılında gündeme gelse de tam olarak uygulanamamıştı. Şimdi, Devlet Memurları Kanunu’na eklenen bu hak, güncellenerek yeniden yürürlüğe girecek.

BAŞVURULAR EN AZ BİR AY ÖNCEDEN YAPILACAK

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyen memurların kuruma en az bir ay önceden yazılı başvuru yapması gerekecek. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan anneye süt izni verilmeyecek.

HAFTADA 20 SAAT ÇALIŞMA OLACAK

Normal haftalık çalışma süresi 40 saatken, yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar haftada 20 saat çalışacak. İki seçenek sunulacak; belirli günlerde, en fazla 3 gün tam gün çalışmak ya da 5 gün boyunca en az 3 saat çalışma yapılması istenecek. Memurun çalışma saatlerine amir karar verecek.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olacak. Ayrıca doğum veya evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışabilecek. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek. Taslağa son şekli ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.