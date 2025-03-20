Memurlar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzeni

MEMURLAR İÇİN YARI ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ GELİŞMELER

Milyonlarca memurun yarı zamanlı çalışma düzeni için önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son şeklini vereceği taslağa göre, bu düzenlemeden çocuğu olan memur anne ve babalar faydalanıyor. Hükümet, kanunda hali hazırda bulunan yarı çalışma hakkının uygulanabilmesi için “Aile Yılı” kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Bu bağlamda, Kasım 2016’da Devlet Memurları Kanunu’na eklenen ve sekiz yıldır kullanılmayan yarı zamanlı çalışma hakkının hayata geçmesi planlanıyor.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI VE ŞARTLARI

Taslağa göre, doğum ya da evlat edinme sonrasında anne veya baba yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Ancak ebeveynler bu haktan aynı anda faydalanamayacak ve ya anne ya da baba, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurların başvuru için en az bir ay önceden kuruma yazılı taleplerini iletmesi gerekecek. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan anneye süt izni verilmeyecek. Memurlar için haftalık çalışma süresi 40 saatken, yarı zamanlı çalışmada en az 20 saatin doldurulması şartı bulunuyor.

ÇALIŞMA GÜNLERİ VE EVLAT EDİNME KURALLARI

Yarı zamanlı çalışma düzeninde, haftanın belirli günlerinde tam ve en az üç gün olarak çalışmak mümkün olacak. Diğer bir seçenek ise haftanın beş günü en az üç saat çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca evlat edinenler için farklı şartlar söz konusu olacak; her bir çocuk için ayrı ayrı bu haktan yararlanmak mümkün hale getirilecek. Çalışma hayatını dönüştürme potansiyeli taşıyan bu yönetmelik görüşe açılacak ve son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.