Memurlar Yüzde 12,29 Zam Alacak

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Memur ve memur emeklisi için ilk dört aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen enflasyon verilerine dayanarak netleşiyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, aylık enflasyon yüzde 3 artış gösterdi ve yıllık enflasyon oranı ise 37,86 olarak kaydedildi.

ZAM ORANI BELİRLENDİ

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 oranında zam alacak. Ancak, eğer enflasyon bu oranın üzerinde bir artış gösterirse, oluşan fark maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda böyle bir fark oluşmuş durumda. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanmasıyla birlikte, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönem için memurlar yüzde 12,29 oranında bir zam alacak. Bu zam oranı, memurların mevcut maaşlarına doğrudan uygulanacak. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12,29 seviyesine ulaşırken, enflasyon farkı da yüzde 6,94 olarak kayıtlara geçti.