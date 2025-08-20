memurlar-zam-teklifini-hakem-heyetine-sunuyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM TALEPLERİNİ ALAMADI

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bekledikleri zam oranını alamadı. Memur-Sen, sürecin son günlerine yaklaşırken hükümetle olan uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda %4 oranında zam teklifi sundu. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te yapılacak 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de tekrar gündeme getirildi.

TARİFELER HAKEM KURULU’NA TAŞINIYOR

Bundan sonraki süreçte taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından kurul, “oransal zam” konusunu ele almak üzere toplanacak. 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, alınan kararları oy çokluğuyla belirleyecek. Yasaya göre, kurul memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yılları için zam oranlarını 31 Ağustos’a kadar kesinleştirecek.