Memurlara Bayram İkramiyesi Çağrısı Yapıldı

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaklaşan bayram nedeniyle tüm kamu çalışanlarının bayramını kutluyor. Kaya, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, memurların bu özel günleri hak ettikleri biçimde geçirebilmeleri için ekonomik desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Kendisi, enflasyon karşısında memur maaşlarının eridiğini ve kamu çalışanlarının bayram öncesi ciddi ekonomik zorluklarla başa çıktığını dile getiriyor. Artan yaşam maliyetlerinin, memurların temel ihtiyaçlarını bile karşılamasını zorlaştırdığına dikkat çeken Kaya, “Bayram, sevinç ve huzur demektir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, memurlarımız bayramı yaşayamaz hale gelmiştir. Çoğu, memleketine gidecek yol parasını bile denkleştiremiyor. Memur için bayram yok!” diyor.

MEMURLARIN EMEĞİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Kaya, özel sektörde ve emekliler için uygulanan bayram ikramiyesinin kamu çalışanları için de verilmesi gerektiğini dile getiriyor. “Memurlar, her şartta fedakarca çalışmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun etkisiyle maaşları erirken, geçim sıkıntısı da her geçen gün artıyor. Bayramda aileleriyle huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için bayram ikramiyesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir” şeklinde konuşuyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ MOTİVASYONU ARTIRACAK

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kaya, “Memurların bayrama buruk değil, mutlu ve huzurlu girmesi için hükümetin bir adım atmasını bekliyoruz. Bayram ikramiyesi, hem memurların ekonomik yükünü bir nebze hafifletecek hem de çalışma motivasyonlarını artıracaktır. Bu konuda yetkililerden olumlu bir adım bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor. Kamu Birliği Konfederasyonu, memurların haklarını savunmaya devam edeceğini ve bayram ikramiyesi talebinin takipçisi olacaklarını vurguluyor.