Memurlara Ek Zam Talebi Yapıldı

ENFLASYON VE MEMUR MAAŞLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, son dönemde memurların karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Memurlarımıza verilen zam, daha yılın 3’üncü ayında enflasyon karşısında erimiş, alım güçleri hızla düşmüştür” diyerek ek zam talebinde bulundu. Kaya, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon karşısında hızla değer kaybettiğini vurguladı. Ocak ayında yapılan yüzde 6’lık zammın, enflasyon karşısında etkisini yitirdiğini belirtti.

GEÇİM ŞARTLARI GÜN GEÇTİKÇE ZORLAŞIYOR

Kaya, özellikle temel tüketim maddelerine gelen zamların memur maaşlarını etkilediğini ifade etti. “Bugün bir memurun maaşı, yalnızca kira ve temel gıda harcamalarına yetiyor. Kamu çalışanları için geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor” dedi. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, memurların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği belirtiliyor.

MAAŞ ARTIŞLARI YETERSİZ KALIYOR

Osman Kaya, toplu sözleşme ile belirlenen maaş artışlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, memurların ekonomik gerçeklerden uzak bir maaş düzenlemesine tabi tutulduğuna değindi. Ek zam yapılması ve memurlar için daha güçlü bir enflasyon koruması sağlanması gerektiğini ifade eden Kaya, “Kamu çalışanlarının emeği, alın teri yok sayılamaz. Enflasyonun her ay yükseldiği bir ortamda memur maaşları gerçek enflasyona göre düzenlenmeli ve çalışanların refahı korunmalıdır” diye konuştu. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak memurların haklarını aşırı derecede savunacaklarını belirtti.