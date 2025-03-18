Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma İmkanı Sağlanıyor

MEMURLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Memurlar için önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Memur olan anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma yapabilecek. Bu hakkın kullanılabilmesi için hükümet, “Aile Yılı” çerçevesinde yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Hükümet, 2016 yılında Devlet Memurları Kanunu’na eklenen ve sekiz yıldır uygulanmayan yarı zamanlı çalışma hakkını yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

YARALANMA ŞARTLARI VE BAŞVURULAR

Taslağa göre, doğum ya da evlat edinme sonrasında sadece ya anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Ebeveynler bu haktan aynı anda yararlanamıyor. Yarı zamanlı çalışma için memurların, en az bir ay önceden kuruma yazılı talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan anneye süt izni verilmeyecek. Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat, yarı zamanlı çalışma durumunda ise bu süre 20 saat olarak belirlenecek.

ÇALIŞMA MODELLERİ

Yarı zamanlı çalışma kapsamında haftanın belirli günleri tam çalışılabilecek ve en az üç gün bu şekilde çalışmak zorunlu olacak. Diğer bir seçenek olarak, haftanın beş günü en az üç saat çalışma yapılacak. Evlat edinenler için farklı şartlar geçerli olacak ve her bir çocuk için ayrı ayrı bu haktan yararlanmak mümkün olacak. Çalışma hayatını dönüştürme potansiyeli taşıyan bu yönetmelik görüşe açılırken, nihai halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.