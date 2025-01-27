Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme” suçuyla tutuklandı.

GEZİ PARKI OLAYI VE GÖZALTINA ALMA

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Eyleme katılan sanatçıları organize etme” iddiaları üzerine ifade verdi.

İHBAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek, maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla re’sen bir soruşturma açtı.