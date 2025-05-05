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Menajer Ayşe Barım Hakkında İddianame Kabul Edildi

MENAJER AYŞE BARIM HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu öne sürülen menajer Ayşe Barım’a yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayşe Barım, 7 Temmuz tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Bu dava, Gezi Parkı olayları ile ilgili hukuki sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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