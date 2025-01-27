Menajer Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi

GÖZALTINA ALMA VE SAVCILIK İFADELERİ

12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına katılım gösterdiği iddiasıyla Cuma günü gözaltına alınan Ayşe Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı. Barım, savcılıkta verdiği ifadenin ardından “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sosyal medyada ortaya atılan “Tekelleşme” iddiaları doğrultusunda pek çok ünlü oyuncunun menajeri olan Barım hakkında bir soruşturma başlatılmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZERİNDE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Soruşturma çerçevesinde Serenay Sarıkaya gibi çok sayıda ünlü isim davet edilerek ifadeleri alınmıştı. Söz konusu ünlülerin ifade işlemleri sürerken, Ayşe Barım hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Bu süreçte 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarına dair davanın sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve firari sanık oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu tespit edilen Barım, Cuma sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldı, ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ÇALIŞANLARDAN DESTEK

Ayşe Barım’a destek vermek amacıyla çalışanları da adliyede bulunarak ifadenin alındığı koridorun önünde bekledi. Barım, savcılığa yaklaşık 3 saatlik bir ifade verdi. İfadesinin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye yardım etme” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi.