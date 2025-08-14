Menderes Açıklarında 20 Göçmen Yakalandı

LASTİK BOTTA DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI
İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ağustos’ta sabah saat 04.30 sularında hareket halinde olan lastik botu fark etti.
20 DÜZENSİZ GÖÇMEN DURDURULDU
Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulundukları anlaşılan 4’ü çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan botun içindeki göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.
SAĞLIK KONTROLLERİ VE İŞLEMLER YAPILDI
Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olay, bölgedeki yasa dışı göçle mücadele çabalarını bir kez daha gündeme getirdi.