Menderes Açıklarında 20 Göçmen Yakalandı

LASTİK BOTTA DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ağustos’ta sabah saat 04.30 sularında hareket halinde olan lastik botu fark etti.

20 DÜZENSİZ GÖÇMEN DURDURULDU

Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulundukları anlaşılan 4’ü çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan botun içindeki göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İŞLEMLER YAPILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olay, bölgedeki yasa dışı göçle mücadele çabalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

