Menderes’te İZBAN’da tartışma büyüdü

İZBAN’DA YAŞANAN OLAY

İzmir’in Menderes ilçesinde, şehir içi banliyö treni İZBAN’da sigara içtiği ve kapıların kapanmasına engel olduğu için uyarılan güvenlik görevlisini darbeden ve ölümüne sebep olan bir şahsın daha önce de benzer olaylara karıştığı belirlendi. Şahsın, daha önce İZBAN’da sigara içtiği için kendisini uyaran vatandaşlara saldırdığı ve başka bir olayda da yolcuları darbettiği öğrenildi. Bu durumdan dolayı tutuklanmış ve bayramda cezaevinden tahliye edilmiş.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 16 Haziran saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu’nda yaşandı. M.D. adlı bir yolcu, tren içinde sigara içmesi ve kapıları tutarak hareketi engellemesi nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Cumaovası İstasyonu’nda trenden indirilen yolcu, uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü ve güvenlik görevlileriyle arasında bir arbede çıktı. Arbede sırasında İZBAN’da görevli olan Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına darbe alarak yere yıkıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Alsaç’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması yaşandığı bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen Alsaç, bir gün sonra hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın, 1,5 yıl önce kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği belirlendi. Olay sırasında aldığı darbenin ardından fenalaştığı iddia edildi. Alsaç’ın cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı. Seydihan Alsaç, ikindi namazı sonrası Yıkıkkemer Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedilecek. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri de mevcut. Bu görüntülerde M.D.’nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı ve arbedenin yaşandığı anlar yer almakta.

MAGANDANIN GEÇMİŞİ

Güvenlik görevlisini hayattan koparan M.D. adlı şahsın geçmişinde de İZBAN’da iki ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl, İZBAN’da yolculuk sırasında sigara içtiği için kendisini uyaran kişilere saldırdığı ve bu sebeple hukuki süreç başlattığı öğrenildi. Bu yıl içinde yine İZBAN’da yaşanan bir olayda, vatandaşları darbettiği için cezaevine girdiği ve Kurban Bayramı’nda tahliye edildiği bildirildi. Dört çocuk babası olan Alsaç’ın yakınları, “Güvenlik görevlilerinin ölümle sonuçlanan böyle olaylar yaşamaması gerektiğini” kaydetti.

ADLI SÜREÇ VE AİLEYE DESTEK

Olayın ardından M.D., gözaltına alınarak emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile üyeleri, Adaletin yerini bulmasını talep etti. Seydihan Alsaç’ın hayatını kaybetmesinin ardından, yakınları durumu eleştirerek “Aileme kim bakacak? O kişi hakkında biz şikayetçi olduk” dedi. Mesai arkadaşları ise can güvenliklerinin olmayışından şikayet ederek, yetkililerden gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.