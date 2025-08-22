Haberler

Menderes’te Yangın Ormana Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILMASI

İzmir’in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde meydana gelen yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangın, bugün saat 12.45’te Çile Mahallesi’nde başladı ve rüzgar ile kuru otların etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının 12.55 itibariyle söndürme çalışmalarına başlandı.

İHALE TUTUM VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangınla mücadele için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak ve 9 helikopter havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer de karadan müdahale ediyor. Alevlerin yükseldiği bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, Kuşadası ilçesinden bile net bir şekilde görülebiliyor. Mücadele ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

