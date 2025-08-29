Haberler

Menemen, Arnavutköy’le Maç Yapacak

HAFTANIN MAÇI YARIN OYNANACAK

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta açılış maçı kapsamında, deplasmanda genç oyunculardan oluşan Mersin İdmanyurdu’nu 4-1 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü, yarın kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda, 19.00’da başlayacak olan bu önemli maç, hakem Ali Emir Yolcu tarafından yönetilecek.

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, takımının 2’de 2 yapmayı planladığını ifade etti. Kısa, “İlk kez taraftarımızın önüne çıkacağız. Kazanıp seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu. Bu bekleyişle birlikte, takımın yeni sezona hızlı bir başlangıç yapması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.