Menemen, Arnavutköy’le Maç Yapacak

HAFTANIN MAÇI YARIN OYNANACAK

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta açılış maçı kapsamında, deplasmanda genç oyunculardan oluşan Mersin İdmanyurdu’nu 4-1 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü, yarın kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda, 19.00’da başlayacak olan bu önemli maç, hakem Ali Emir Yolcu tarafından yönetilecek.

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, takımının 2’de 2 yapmayı planladığını ifade etti. Kısa, “İlk kez taraftarımızın önüne çıkacağız. Kazanıp seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu. Bu bekleyişle birlikte, takımın yeni sezona hızlı bir başlangıç yapması hedefleniyor.